Tener hijos, un deseo cada vez más ausente en los colombianos

Relaciones

07 de Junio de 2017

El usuario es:

Inguel Julieth De La Rosa Vence

Siempre convincente, la actriz y presentadora Alejandra Azcárate ha dicho que “un hijo no es el paso a seguir en un matrimonio, ni es la solución a no quedarse solo si uno llega a viejo”. Ser madre nunca ha estado en sus planes y su decisión cada vez es más compartida en Colombia, un país donde el 59%, de 1.527 colombianos encuestados, no desea tener hijos.

Sí, según la reciente encuesta realizada por la Universidad de La Sabana, 6 de cada 10 colombianos no están dispuestos a ser padres y, si ya lo son, no desean tener más hijos. Es más (por esta decisión o no), lo cierto es que en 2015 se reportaron 660.287 nacimientos en el país y, en 2016, la cifra descendió a 641.493, de acuerdo a las estadísticas del Dane.

Si bien la decisión de Azcárate está sujeta a su sensación de libertad, el resultado del sondeo “está relacionado, entre otros motivos, con las condiciones socioeconómicas de las familias, las cuales fueron calificadas por el 94% de los participantes como precarias, deficientes o insuficientes”, tal como indica Diana Muñoz, profesora del Instituto de la Familia de La Sabana.

Sin embargo, más allá de eso, para el psicólogo clínico Ronald Acacio Quintero, “la idea de no tener hijos está muy relacionada con la aparición de la generación millennial, esa que pone por encima de ser padre el ser buenos profesionales y alcanzar el éxito económico”. “La figura del hombre y la mujer —agrega— se está desligando a la de ser padre o madre”.

A propósito del plano laboral que hoy día es tan ponderado, hay que decir que así como el 71% de los encuestados evaluó como aceptable la posibilidad que tienen de armonizar los tiempos de su trabajo con los tiempos en familia; el 82% de ellos cree que las empresas no son familiarmente responsables.

Tampoco hay que obviar que el 84% de los consultados cree que en Colombia la maternidad está desprotegida, y el 92% considera lo mismo respecto a la paternidad. Quizá esta es otra razón por la que ser padres no es una opción.

Decisión de pareja. “Afortunadamente di con un hombre que piensa como yo, es una decisión que la hemos compartido”, también ha dicho Alejandra Azcárate durante la entrevista que concedió al respecto para un programa de televisión nacional. Tal como lo sugieren los expertos, este es un tema que ella debatió con su esposo “desde el minuto cero para que no hubiera confusión”.

“A la hora de formar una pareja tiene que haber claridad sobre lo que se quiere con esa otra persona. El gusto no basta, se tienen que combinar los planes personales, los ideales de cada uno, hasta construir una visión entre ellos”, aconseja Acacio, especializado en trabajo de parejas y familia.

Si la discusión de tener o no hijos llega cuando ya se ha constituido la pareja, antes de no dar el brazo a torcer y querer dar por terminada la relación, lo mejor es buscar ayuda profesional, teniendo en cuenta que “la terquedad es el peor enemigo de la pareja”.

“El concepto de familia se está reconfigurando, desde el momento en que se decide formar una pareja se está formando una familia, no a partir de que se tienen hijos”, deja claro el experto, eso sí, con la preocupación que en Colombia pronto nos enfrentemos a una sociedad envejecida.

“Tengo ternura, pero no instinto maternal. Adoro a mis sobrinos y me gustan los bebés, pero de lejitos”: Amparo Grisales

“No me entusiasmó ver repetidos mis genes en una criatura para trascender o vacunarme contra el olvido”: Margarita Rosa de Francisco