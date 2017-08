25 preguntas para salvar un matrimonio mejorando la intimidad

José Manuel González

09 de Agosto de 2017

Jose Manuel Gonzalez

Estas 25 preguntas están basadas en mi experiencia y en las 20 planteadas por Andrew Marshall (en su libro Can We Start Again Please), que a su vez se basaron en las investigaciones de Arthur Aron, profesor de la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, que se propuso explorar si era posible que dos extraños pudieran enamorarse solo con contestar juntos un cuestionario de 36 preguntas. El resultado fue interesante y positivo. Desde entonces este cuestionario se ha aplicado para estrechar lazos entre personas y mejorar las relaciones en donde hay tensiones. Las preguntas volvieron a ser noticia hace poco, a propósito de un artículo publicado en el New York Times, que cuenta que el cuestionario tuvo un impacto importante, ya que una estudiante de literatura y su amigo lo respondieron y quedaron flechados por cupido.

Te invito a buscar un sitio tranquilo y cómodo para que dediquen una o dos horas a contestar estas preguntas, tú y tu pareja.

1 ¿Con cuál persona, diferente a tu pareja, crees que te gustaría conversar tomándote un refresco? ¿Por qué?

2 Si pudieras cambiar algo ahora en tu cuerpo, ¿qué cambiarias?

3 ¿Si tu pudieras tener un “superpoder”, ¿cuál escogerías? ¿Por qué?

4 Si pudieras cambiar algo en tu forma de ser, ¿qué cambiarias? ¿Por qué?

5 ¿De qué te sientes agradecido(a), además de tu familia y tu trabajo?

6 ¿Cuál es tu mayor fortaleza o virtud?

7 ¿Qué fantasía tienes pendiente por realizar?

8 Trata de contar la historia de tu vida en menos de siete minutos.

9 ¿Cuál ha sido la experiencia más dolorosa de tu vida?

10 ¿Tienes algún presentimiento de cómo será tu muerte?

11 ¿Qué le da hoy sentido a tu vida?

12¿Cuáles son las tres características que tú más valoras de tu pareja? ¿Por qué?

13 ¿Si tu muerte estuviera muy cercana, que cambiarías ahora en tu vida?

14 ¿Cuáles son las tres cosas que tu pareja y tú tienen más en común?

15 ¿Cuándo te has sentido más avergonzado?

16 ¿Cuáles son las características de las situaciones o experiencias más eróticas para ti?

17¿Qué es lo que más te agrada ahora de tus responsabilidades cotidianas?

18 ¿Cuál fue la experiencia erótica que más disfrutaste en el pasado con tu pareja?

19 ¿Cuáles crees que son los elementos que obstaculizan con más frecuencia la comunicación con tu pareja?

20 ¿Cuál es la muerte, de las personas cercanas a ti, que más te dolería en este momento?

21 ¿Cómo piensas que sería un día muy agradable para ti? ¿Qué harías ese día para disfrutarlo?

22 ¿Cuál es tu mayor defecto o debilidad?

23 ¿Qué te gustaría que recordaran más de ti, luego de tu muerte?

24 ¿Qué elementos hacen que pierdas rápidamente la excitación sexual?

25 ¿Después de esta conversación, qué metas crees que podrías asumir en tu vida?

Dr. José Manuel González

