Sara Macías en su primer año como modelo

Un día se cansó de los insistentes llamados de una amiga y salió a desfilar en una pasarela en Medellín. Los aplausos fueron estruendosos, la diseñadora, sin tenerlo programado, le pidió que se pusiera un nuevo look, luego otro y otro. El público no dejó de aplaudir, Sara Macías, la chica M!ércoles de esta edición, la estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública, la que nunca perdió Matemáticas en el colegio, la que le gusta llegar a su casa y encontrar a su mamá y sus hermanos reunidos, la que mide 1,54 metros, fue la más vista en ese evento.

Desde ese debut inesperado en un centro comercial no ha pasado ni un año. El modelaje aún no ocupa por completo su tiempo, todavía le dedica más espacio al estudio de su carrera y entrenar en el gimnasio. No tiene cirugías, tampoco novio y sí muchos amigos con los que disfruta salir a bailar.

“Después de ese día me quedó gustando, ahora empecé a hacer fotos y ahí vamos. Aunque debo confesar que muy en el fondo era algo que quería hacer desde chiquita, pero no me atrevía. Menos mal me decidí y ahora estoy súper contenta”, afirma Sara Valeria Macías Osorio, su nombre completo.

Asegura que entre mujeres “súper altas” no se acompleja, que hay campo para todas y que entiende que su nicho son las fotografías.

Con solo 22 años de vida y muy poco tiempo en el modelaje ya posó para Playboy México. No piensen que lo hizo desnuda, sus fotos en esta publicación son sensuales, pero no vulgares. Igual que dos semidesnudos que podrán encontrar en la página web de revista Miércoles de EL HERALDO.

Dice que posar desnuda no la apena, siempre y cuando esté de acuerdo con el concepto que tenga en mente la producción y el fotógrafo.

“La verdad estoy muy segura de mi cuerpo, para eso hago tanto ejercicio y me cuido comiendo, no lo veo como un impedimento, nada me acompleja. Hay una línea muy delgada entre el morbo y algo lindo, entonces todo depende del enfoque que uno le dé y lo que uno exprese, no es la idea mostrar algo vulgar. Creo que consideraría hacer un desnudo para Playboy u otra revista dependiendo del concepto”.

Otra de las cosas que le gusta a Sara, que le apasiona, es el fútbol. Es hincha acérrima del Atlético Nacional, por lo tanto debe sufrir cada vez que los verdes juegan contra el Junior.

Sobre la polémica de que Franco Armani sea convocado a la Selección Colombia, opina que no entiende porqué tanta bulla. “Es un excelente jugador, no le veo impedimento, además hay jugadores colombianos que han hecho parte de otras selecciones. Claro, en este momento Ospina es el titular”, así como lo es ella en estas páginas que de seguro volverá adornar.

Fotos: Lucho Escobar

Agradecimientos: LMC Models