El ‘regreso al colegio’ de Antonio Merlano

05 de Agosto de 2017

Alejandro Rosales Mantilla

El actor sincelejano debuta como director con su filme ‘De regreso al colegio’, que también protagoniza y se estrena el 31 de agosto. Su propia historia lo inspiró.

Charlar con Antonio Merlano es reír la mayoría del tiempo. Sus anécdotas e historias, la forma cómo describe el recorrido de su carrera como actor, director, productor y hasta recoge cable, las ameniza con chistes que se burlan de sí mismo con mucha inteligencia.

Hay que recordar su participación en filmes como La milagrosa, con el que debutó con la escritura del guión y la actuación; o Bolaetrapo, en la que fue protagonista y se rodó en Barranquilla.

Ahora Merlano presenta De regreso al colegio, su ópera prima como director y protagonista al mismo tiempo. La cinta, que se rodó en Bogotá, Santa Marta y Taganga, se estrena este 31 de agosto. En su reparto aparecen figuras como Marlon Moreno, Hernán Mendez, Victoria Hernández, Haydee Ramírez, Beto Arango, Liz Bitar, Carlos Areces (actor español que ha protagonizado varios filmes de directores como Pedro Almodovar y Álex de la Iglesia) y Ariel Levy (actor chileno reconocido por su protagónico en la exitosa trilogía Qué pena tu vida), así como reconocidos influenciadores digitales como Matthew Windey (Susano José), que cuenta con 1.6 millones de seguidores en sus redes sociales, o Luisa Fernanda W, que tiene alrededor de 5.3 millones de seguidores. En este rodaje se estrena como actor Tostao, miembro de Chocquibtown.

Está radicado en Los Ángeles, sin embargo sacó tiempo para visitar Barranquilla, ciudad en la que se dio origen a la historia De regreso al colegio, que él escribió. Por supuesto, Antonio estuvo en la sala de redacción de EL HERALDO y habló con revista Gente Caribe. A continuación presentamos apartes de esa conversación.

P ¿Cómo es eso de que regresa al colegio a los 33 años?

R Quedé con ganas de nunca haber salido, pero no para graduarme sino para seguir molestando. Como me hacía tanta falta se me ocurrió esta idea basada en mi experiencia personal. A mí me votaron de cinco colegios en Barranquilla, no los voy a mencionar, y graduarme fue una cosa muy complicada. El día que me iba a graduar, de hecho, se me atrancó la toga en una de las sillas y no me dejaba ir a recoger el diploma. (Risas).

P ¿O sea que usted fue su propia inspiración?

R Cuando yo estaba en uno de esos tantos colegios había un amigo que llevaba cuatro años repitiendo décimo, él tenía 18 y nosotros 14, era el tío del curso, ahí se me ocurrió la idea. Años después la desarrollé para hacer una serie de televisión, que de hecho sigue vigente. A Matthew Windey (mejor conocido como Susano José en redes sociales) lo conozco desde Barranquilla. Él había estudiado Cine y después vino ese boom de éxito que ni él mismo se esperaba. Me pareció interesante co-escribir la idea con él, lo invité a Los Ángeles, donde estaba radicado, y nos encerramos dos meses a escribir el guion. Ahí empezó el proceso.

P ¿Quién es el rector del colegio?

R Yo tuve dos rectores españoles en Barranquilla, uno de ellos, que en paz descanse, era bastante rígido. Por eso yo quería que el director en el film fuera español, de hecho escribí el guión pensando en un actor de ese país, pero lo veía como un imposible, se llama Carlos Areces. A través de un amigo lo contacté pensando que nada se perdía con hacerle la propuesta, él estaba en Argentina filmando una película. Se leyó el guión y le encantó. Finalmente aplazó la grabación de una serie en España y aceptó nuestra propuesta.

P ¿Cuál es el trasfondo de la película, además de ‘mamar gallo’?

R Es el amor de dos hermanos, su unión, cómo ciertas cosas de la vida los separan y cómo terminan ayudándose mutuamente para salir adelante. El trasfondo es de unión familiar.

P ¿La película se sale del formato de las comedias colombianas que últimamente se ven en las salas?

R Totalmente, 100%. El lenguaje visual es como el de la serie The Office, o Modern Family. Las situaciones son ridículas pero la actuación es muy seria, nadie sobre actúa, si se muere el papá todos lloran de verdad, nadie se las tira del payaso. El solo universo de cada personaje da risa.

P ¿Visitará Sincelejo?, ¿sus coterráneos podrán ver la película?

R Claro, hay una deuda pendiente porque Bolaetrapo no la exhibieron en la ciudad. De pronto hago dos funciones para que se vean las dos. (Risas).